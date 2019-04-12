مدرب المصري: «ضيعنا فرص كتير.. ولاعيبة الزمالك كانوا مجهدين».. فيديو

قال حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الكرة بالنادي المصري، إن لاعبي فريق الزمالك كانوا مجهدين في مباراة اليوم أمام المصري، بسبب ثبات التشكيل منذ بدء الدوري، الأمر الذي صب في مصلحة المصري.

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، على قناة

«صدى البلد»، قائلا: «اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية، والحفاظ على المركز الرابع يستلزم مجهود كبير»، متابعا: «لاعيبة الزمالك كانت مجهدة لأن التشكيلة ثابتة من أول الموسم، وده يبين إن المصري فريق مهم لأنه لم يتم تغييرالتشكيل للزمالك».

وأردف إبراهيم قائلا: «كابتن إيهاب المدير الفني طلب من اللاعيبة الهدوء بعد الشوط الأول، وقدرنا نركب المباراة، ونصنع فرص كثيرة كانت ممكن تتحول لأهداف»، لافتا إلى أن مباراة الإسماعيلي بعد غد لا تقل أهمية عن مباراة الزمالك اليوم، متابعا: «الإسماعيلي فريق منظم، وهنفكر في طريقة لعب عشان نفوز بالـ 3 نقاط، ولسه أمامنا مباريات صعبة مثل الأهلي وبيراميدز».