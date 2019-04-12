هنأ الكابتن زكريا ناصف، لاعب نادى قاسم باشا التركى، محمود تريزيجيه، على فوزه بجائزة أحسن لاعب إفريقي محترف عن شهر مارس. محترف عن شهر مارس. وأضاف ناصف خلال برنامجه «الماتش»، على قناة صدى البلد: «مبروك حصول تريزيجيه على جائزة أحسن لاعب إفريقي محترف خارج إفريقيا هذا الشهر.. جائزة مهمة تمنحه رصيد للاستمرار في مسيرته الكروية».

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كانت هذه تفاصيل خبر زكريا ناصف عن اختيار «تريزيجيه» أفضل لاعب إفريقي محترف: «جائزة مهمة».. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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