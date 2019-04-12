توقع الكابتن زكريا ناصف، أن يفوز الأهلي على صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة المقررة يوم السبت المقبل بخمسةأو ستة أهداف.
وتابع ناصف، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي يستطيع أن يفوز
كانت هذه تفاصيل خبر زكريا ناصف: الأهلي يستطيع الفوز على صن داونز بستة أهداف «غيره عملها كتير» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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