زكريا ناصف: الأهلي يستطيع الفوز على صن داونز بستة أهداف «غيره عملها كتير»

توقع الكابتن زكريا ناصف، أن يفوز الأهلي على صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة المقررة يوم السبت المقبل بخمسة

أو ستة أهداف.

وتابع ناصف، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي يستطيع أن يفوز

بشروط توافر عدة شروط خاصة وأن هناك أندية أخرى استطاعات تحقيق الريمانتودا، وذلك بعد خسارة المارد الأحمر في مباراة الذهاب أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخمسة أهداف نظيفة ضمن ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.