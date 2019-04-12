كفر الشيخ في موقف صعب بعد التعادل مع دمنهور

مازال الفريق الأول بنادي كفر الشيخ يعاني الأمرين هذا الموسم بعد سلسلة من النتائج السلبية وضعته في موقف صعب وأصبح مهدداً بصورة كبيرة للهبوط إلي القسم الثالث ، بعد أن كان ينافس في الموسم الماضي علي الصعود للدوري الممتاز.
فالفريق الذي تولي قيادته ثلاثة أجهزة فنية هذا الموسم بدأها شريف الخشاب ثم نبيل محمود وأخيراً أشرف طلحه ، لم يستطيع الفوز سوي في 6 مباريات فقط و9 تعادلات من 25 مباراة وضعته في المركز الحادي عشر
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