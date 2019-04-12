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كفر الشيخ في موقف صعب بعد التعادل مع دمنهور

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مازال الفريق الأول بنادي كفر الشيخ يعاني الأمرين هذا الموسم بعد سلسلة من النتائج السلبية وضعته في موقف صعب وأصبح مهدداً بصورة كبيرة للهبوط إلي القسم الثالث ، بعد أن كان ينافس في الموسم الماضي علي الصعود للدوري الممتاز.

 

فالفريق الذي تولي قيادته ثلاثة أجهزة فنية هذا الموسم بدأها شريف الخشاب ثم نبيل محمود وأخيراً أشرف طلحه ، لم يستطيع الفوز سوي في 6 مباريات فقط و9 تعادلات من 25 مباراة وضعته في المركز الحادي عشر

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من أصل أربعة عشر فريقاً، كفر الشيخ تعادل خارج ملعبه مع دمنهور ، ولكن التعادل لم يشفع له في الهروب من القاع وينتظر ضيفه المنصورة في تمام الثالثة عصر الخميس القادم ، حيث لابديل أمامه سوي الفوز بشرط خسارة منافسه الحمام الذي يخوض لقاء سهلاً علي ملعبه مع سيدي سالم.
 
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