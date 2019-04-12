الارشيف / اخبار الرياضه

شاهد.. آرسنال يسقط نابولي بثنائية بالدوري الأوروبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تغلب آرسنال الإنجليزي على ضيفه نابولي الإيطالي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي

أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب الإمارات، ضمن
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

 

وسجل آرون رامزي ولوكاس توريرا هدفي آرسنال في الدقيقتين 15، 25.

Advertisements

 

شاهد أهداف المباراة :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. آرسنال يسقط نابولي بثنائية بالدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا