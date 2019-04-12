شاهد.. آرسنال يسقط نابولي بثنائية بالدوري الأوروبي

تغلب آرسنال الإنجليزي على ضيفه نابولي الإيطالي بهدفين دون مقابل، في المباراة التيأقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب الإمارات، ضمن
منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.
وسجل آرون رامزي ولوكاس توريرا هدفي آرسنال في الدقيقتين 15، 25.
شاهد أهداف المباراة :
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