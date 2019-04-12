شاهد.. آرسنال يسقط نابولي بثنائية بالدوري الأوروبي

تغلب آرسنال الإنجليزي على ضيفه نابولي الإيطالي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي

أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب الإمارات، ضمنمنافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وسجل آرون رامزي ولوكاس توريرا هدفي آرسنال في الدقيقتين 15، 25.

Advertisements

شاهد أهداف المباراة :