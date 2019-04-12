السويس يحافظ علي آماله في البقاء بالقسم الثاني

نجح فريق منتخب السويس بقيادة علاء نوح في ضمان مقعده في القسم الثاني دون إنتظار نتائج الجولة الأخيرة من مجموعة القاهرة ، وذلك بعد تعادله مع

نظيره نادي إف سي مصر، في المباراة التي أقيمت علي ملعب القرية الأوليمبية بالمعادي.

ورفع السويس رصيده للنقطة 30

جمعها من 7 فوز و 9 تعادل ومثلها هزيمه ، وضعته في المركز التاسع ، ويلتقي أبناء الغريب في الجولة القادمة أمام كوكا كولا علي ملعب عجرود في تمام الثالثة عصر الخميس 18 أبريل.