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السويس يحافظ علي آماله في البقاء بالقسم الثاني

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نجح فريق منتخب السويس بقيادة علاء نوح في ضمان مقعده في القسم الثاني دون إنتظار نتائج الجولة الأخيرة من مجموعة القاهرة ، وذلك بعد تعادله مع

نظيره نادي إف سي مصر، في المباراة التي أقيمت علي ملعب القرية الأوليمبية بالمعادي.

 

ورفع السويس رصيده للنقطة 30

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جمعها من 7 فوز و 9 تعادل ومثلها هزيمه ، وضعته في المركز التاسع ، ويلتقي أبناء الغريب في الجولة القادمة أمام كوكا كولا علي ملعب عجرود في تمام الثالثة عصر الخميس 18 أبريل.
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