مدرب بيراميدز: نستعد للأهلي بقوة وسنقاتل من أجل الفوز

قال الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز، إنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه علي حساب الإتحاد السكندري ضمن منافسات الأسبوع الأسبوع ال28 من مسابقة الدوري الممتاز.
وأضاف دياز في تصريحات تليفزيونية أنه سعيد بالأداء والروحالقتالية للاعبين ، مؤكداً علي أن فريقه سيستعد بكل قوة لمباراته القادمة أمام الأهلي مؤكداً سنقاتل للفوز.
وتابع " الفوز على الاتحاد السكندري اليوم سيعطنا دفعة قوية
ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 57 عقب فوزه بثلاثة أهداف لهدفين علي الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت علي ستاد حرس الحدود ، ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع الأهلي يوم الخميس 18 أبريل ضمن مؤجلات الأسبوع ال25 من الدوري الممتاز.
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