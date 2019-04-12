غدًا.. مران مسائى للزمالك استعدادا لمواجهة حسنية اكادير

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض مرانه مساء غد الجمعة، علي ملعب النادي، استعدادالمواجهة حسنية اكادير، في إياب دور الـ8 للكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها الأحد،
ويسافر الفريق صباح السبت، إلى السويس للدخول في معسكر مغلق، لمواجهة بطل المغرب.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب قد انتهت بالتعادل السلبي.
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