عامر حسين يكشف موعد انتهاء الدوري الممتاز وبداية الموسم الجديد

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد انتهاء بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم. وقال عامر خلال مداخلة تليفزيونية مع "قناة نايل سبورت"، " بطولة الدوري هذا الموسم ستنتهي في منتصف أغسطس المقبل بعد الانتهاء من نهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة بمصر". ستنتهي في منتصف أغسطس المقبل بعد الانتهاء من نهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة بمصر". Advertisements وتابع "الدوري الممتاز الموسم المقبل سيبدأ في أول أكتوبر القادم، أي ستكون فترة الاعداد شهر ونص فقط بسبب ضغط المباريات والتحام الموسمين ببعض". وتشهد بطولة الدوري العام هذا الموسم جدلًا واسعًا بسبب احتمالية إلغائها لضغط المباريات في البطولات المختلفة على الصعيد المحلي والقاري التي تشارك بها الأندية، بالإضافة لتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا.

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