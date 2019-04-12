الإصابة تحرم آرين روبن من “الوداع الأخير” لجمهور آليانز آرينا!

اعترف الهولندي الطائر “آريين روبن”، جناح فريق بايرن ميونخ الألماني، بصعوبة عودته للملاعب قبل نهاية الموسم الجاري، بالتالي فيبدو أنه لن يشارك مجددًا مع فريقه الألماني قبل الرحيل بشكل نهائي.

روبن قرر الرحيل عن ملعب آليانز آرينا عند حلول نهاية الموسم الجاري بعد مسيرة حافلة مع العملاق البافاري تخللها التتويج بلقب الدوري الألماني سبع مرات وأربعة ألقاب لكأس ألمانيا بالإضافة للقب في دوري أبطال أوروبا وكأس سوبر أوروبا.

وقال صاحب الـ 35 عامًا في حديثه لشبكة سكاي سبورتس، أمس الخميس، إنه يتمنى لعب ولو دقائق قليلة كي لا يُحرم من تقديم آخر مساعدة للفوز بلقب الدوري المحلي قبل توديع الجمهور البافاري.

وتتبقى سبع مباريات أمام بايرن ميونخ هذا الموسم، ست في الدوري، من بينهم ثلاث خارج الديار، ومثلهم على ملعب آليانز آرينا أمام فيردر بريمن وهانوفر وإينتراخت فرانكفورت، بينما ستكون المباراة السابعة لحساب نصف نهائي كأس ألمانيا أمام فيردر بريمن يوم 24 أبريل الجاري.

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وأصيب آرين روبن يوم 5 مارس الماضي بتمزق جزئي في العضلة الخلفية للساق، Calf Injury، وكان من المفترض أن يتخلص منها يوم 10 أبريل الجاري (لقراءة تاريخ اصابات روبن اضغط هنا).

لكن مشكلة العضلة الخلفية تجددت أثناء محاولته لاستعادة لياقته البدنية في التدريبات، وقد تبعده عن الملاعب من الآن وحتى نهاية شهر مايو، بالتالي افساد أهم لحظة بالنسبة له بتوديع الجمهور يوم 18 مايو في مباراة إينتراخت فراكفورت.

وأوضح لاعب تشيلسي وريال مدريد الأسبق “لدي بالفعل أفكار، لستُ واثقًا مما إذا كنت سأشارك مجددًا مع بايرن في الموسم الحالي أم لا. من المحبط عدم معرفة مصيري بشكل محدد”.

نجل اللاعب الهولندي الأسبق “هانز روبن”، كان اكتفى بالمشاركة في 15 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم سجل خلالهم 5 أهداف، من بينهم 9 مباريات و3 أهداف في الدوري، ومباراة كأس سوبر ألمانيا.