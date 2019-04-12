عالم كرة القدم يجتمع في أحضان برشلونة

يُقام بدءًا من يوم غد الجمعة وحتى مساء السبت، المؤتمر العالمي لكرة القدم 2019، الذي ينظمه الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدينة برشلونة بحضور العديد من رموز اللعبة.

سيشارك بالحضور في هذا الحدث الذي سيحتضنه فندق “صوفيا” بعاصمة إقليم كتالونيا الواقعة شمال شرقي إسبانيا، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، والرئيس السابق لنادي برشلونة جوان لابورتا، بالإضافة إلى مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم النسائية “خورخي فيلدا”.

فعاليات المؤتمر ستتركز على بعض الجوانب الرئيسية لمستقبل اللعبة حول العالم وليس في أوروبا فحسب، من أبرزها ازدهار كرة القدم النسائية خلال الآونة الأخيرة، وتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) على جميع المسابقات.

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وإلى جانب المناقشات، سيشهد المؤتمر تسليم مجموعة من الجوائز لتكريم عدد من الشخصيات مثل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري الإيطالي جياني إنفانتينو.

وسيكرم ذلك مدرب مانشستر سيتي، جوزيب جوارديولا، إلى جانب تكريم مؤسسات مثل تلك التي تحمل اسم أسطورة برشلونة، الهولندي الراحل يوهان كرويف، والاتحاد الإسباني لكرة القدم نفسه.