والد مدرب كولن الألماني يتعرض لأزمة قلبية داخل الملعب

أكد نادي كولن الناشط في دوري الدرجة الثانية الألماني، اليوم الخميس، تعرض والد المدرب “ماركوس آنفانج” لأزمة قلبية داخل الملعب خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق مع مضيفه دويسبورج 4/4 ليلة أمس الأربعاء.

وحافظ كولن عن صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني الدرجة الثانية رغم التعادل مع دويسبورج، برصيد 58 نقطة بفارق سبع نقاط واضحة عن أقرب منافس “هامبورج”.

وأوضح كولن في بيان رسمي بأن حالة والد المدرب الشاب خطيرة جدًا، قائلاً “ديتار آنفانج، حالته كما هي، خطيرة للغاية”.

وتم ابلاغ إنفانج بما حدث لوالده قبل نهاية المباراة ليهرع نحو مرافقته إلى المستشفى. وقرر كولن ودويسبورج إلغاء المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة تضامنًا مع عائلة ماركوس آنفانج.

وأوضح “آرمين فيه” المدير الإداري لنادي كولن، قائلاً “كل الأطراف المعنية في كولن تتمنى لماركوس وعائلته الصبر ولوالده الصحة والعافية، وأن يعود إلى حالته الطبيعية في أقرب وقت ممكن”.

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وأشار البيان “في مثل هذه المواقف، كرة القدم ليست مهمة، الأمر الآن يتعلق بصحة والد ماركوس انفانج”.

وكان التعادل الذي تعرض له كولن أمام دويسبورج على ملعب الأخير، هو أول نتيجة سلبية بالنسبة للفريق منذ يوم 15 فبراير الماضي عندما خسر على ملعب نادي باديربورن 2/3.

واستطاع الفريق منذ نهاية فبراير حتى بداية أبريل تحقيق الفوز في ست مباريات متتالية على أندية ساندهاوزن وإرزجيبيرج وإنجلوشتات وآرمينيا بينفيلد وهويشتين كيل وهيدينهيم.

ويأمل جمهور كولن في استعادة والد ماركوس أنفانج لحالته الطبيعية قبل مباراة القمة أمام هامبورج يوم الأحد المقبل (15 أبريل)، حيث ستحدد نتيجتها الفريق الفائز بلقب المسابقة بنسبة كبيرة.