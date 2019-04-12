كاسيميرو مُستعد لمُنافسة “بوجبا” ومُزاملة “هازارد”

أكد لاعب وسط ريال مدريد “كاسيميرو” ترحيبه بانضمام الفرنسي “بول بوجبا” من مانشستر يونايتد، والبلجيكي “إدين أزار” من تشيلسي، رغم أن الأول سيكون أحد المنافسين الرئيسيين له في التشكيل الأساسي للنادي الملكي، قائلاً “سيكون مرحبًا بهما بين صفوف النادي حيث ينبغي أن يلعب أفضل اللاعبين للريال”.

وفي فعالية دعائية أقيمت اليوم الخميس، أشار كاسيميرو إلى أن بوجبا وأزار، اللذان تؤكد العديد من التقارير الصحفية الإسبانية والفرنسية اقتراب انتقالهما للملكي في الميركاتو الصيفي المقبل، “لاعبان كبيران والكبار مرحب بهم دائمًا”.

وردًا على سؤاله حول مدى توافقه مع لاعب الوسط الفرنسي في نصف ملعب الميرينجي، أكد كاسيميرو أن بوجبا “لاعب لديه القدرة على التوافق مع أي فريق”.

وعن فريق ريال مدريد الحالي، قال الدولي البرازيلي إن “اللاعبين الحاليين الذين يخسرون الآن هم أنفسهم الذين توجوا بالتشامبيونز ليج أربع مرات في السنوات الثلاث الأخيرة”، رافضا التحدث عن أداء لاعبين بعينهم مثل مواطنه مارسيلو أو الجناح الويلزي جاريث بيل.

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وقال كاسيميرو “لا يمكن التحدث عن الموسم الذي يقدمه مارسيلو، بل عن الموسم الذي يقدمه كل الفريق”.

وعن صافرات الاستهجان ضد بيل، أكد أن اللاعب الويلزي “بحكم خبرته، أصبح معتادا على مثل هذه الأمور”، لكنه حذر في نفس الوقت من أن “الصافرات تؤثر عليه وعلى الباقين أيضا”.

وعلى الرغم من ذلك، خص كاسيميرو بالثناء زميله الفرنسي كريم بنزيمة، الذي أكد أنه “يقدم على الأرجح أفضل موسم منذ وصولي لريال مدريد ويجب تهنئته على ذلك لأنه لاعب عظيم وشخص رائع”.

كما أثنى كاسيميرو أيضا على مواطنه فينيسيوس الذي “أثبت أنه لاعب يناسب ناد بحجم ريال مدريد”.

وختاما، أراد اللاعب البرازيلي توجيه رسالة لمشجعي النادي الملكي، مذكرا إياهم بأن “الريال يعود دائما”، وأكد أن الفريق عليه أن يقوم بالأمور بشكل أفضل خلال المباريات المتبقية لاعتباره أن اللاعبين في هذا الفريق “مجبورين على تقديم أداء أفضل، لكننا سنعود وسنكون أكثر قوة”.