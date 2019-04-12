حمية باسم مرسي وعقم بوطيب لم يُغيرا رأي كريستيان جروس

استبعد المدير الفني لنادي الزمالك “كريستيان جروس” المهاجم الدولي المصري السابق “باسم مرسي” من حساباته في الموسم المقبل، رافضًا فكرة إعادته خلال الميركاتو الصيفي، رغم الموقف البطولي له تجاه حسام حسن -حسب وصف جمهور الزمالك- ورغم فشل المغربي بوطيب في إثبات نفسه كورقة رابحة على حساب عمر السعيد وأحداد.

باسم مرسي حاول إثبات حبه وولاءه الكبيرين لجمهور وإدارة نادي الزمالك خلال الأيام الماضية، حين انقلب على مدربه في نادي سموحة “حسام حسن”، بحجة رفضه للتعدي اللفظي الذي بدر من حسام حسن على الزمالك، حسب إدعاءه، أمام لاعبي سموحة.

لكن الحمية التي تعامل بها باسم مرسي للتصدي لحسام حسن، لم تحرك مشاعر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، فالأداء الفني المميز الشيء الوحيد الذي كان يمكن أن يدفع جروس نحو التفكير في إعادة باسم، وهو ما لا يتوفر لدى اللاعب في الوقت الراهن لجلوسه المتكرر على دكة سموحة من قبل مشكلته مع حسام حسن.

ويبدو أن باسم مرسي سيواجه خطر البيع من الزمالك خلال الميركاتو الصيفي أو سيواصل حياته غير المستقرة باللعب على سبيل الإعارة لفريق آخر غير سموحة الذي قرر إيقافه ومنعه من اللعب مع الفريق الأول حتى نهاية الموسم الجاري بعد تلك المشاداة الشهيرة مع حسام حسن الذي يحظى بتأييد وثقة من مجلس إدارة سموحة.

وقالت مصادر صحفية مطلعة أن المشادة العنيفة التي وقعت بين حسام حسن وباسم مرسي، حدثت بعدما تهكم حسام حسن على اللاعب ثم على نادي الزمالك.

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وادعت مصادر أخرى أن باسم مرسي رفض تعنيف حسام حسن له وللاعبين عقب الخسارة في مباراة وادي دجلة، قبل أن يقود حالة عصيان على المدرب، أدت إلى تغيب بعض اللاعبين عن التدريبات لانتظار الاجتماع برئيس نادي سموحة “فرج عامر” بهدف إطلاعه على تفاصيل الخلاف مع حسام حسن.

وتعرض 5 لاعبين من سموحة للإيقاف بقرار من مجلس الإدارة بعد امتناعهم عن التدرب مع المجموعة للتحضير لمباراة الزمالك، إلا أنهم اعتذروا بعد تهديدهم بخصم مالي، باستثناء باسم مرسي الذي تمسك بموقفه تجاه حسام حسن، ليتعرض للإيقاف حتى نهاية الموسم مع خصم كافة مستحقاته المالية.

ولن يتمكن باسم مرسي من العودة إلى الزمالك في الوقت الراهن، وسيضطر للانتظار حتى فتح باب الانتقالات الصيفية القادمة لمناقشة مستقبله مع لجنة الكرة في الزمالك.

فشل اللاعب في المشاركة بصفة مستمرة مع سموحة طوال فترة إعارته هذا الموسم، دفع كريستيان جروس نحو رفض فكرة عودته إلى القلعة البيضاء الموسم المقبل، ومواصلة الاعتماد على عمر السعيد وحميد أحداد وخالد بوطيب، رغم أن جميعهم يعانون من عقم تهديفي، ويوجد اعتماد دائم على المدافع محمود علاء في تسجيل الأهداف جنبًا إلى جنب ثنائي الوسط يوسف أوباما ومحمود كهربا.

وينوي جروس إعادة لاعب واحد من الحرس القديم للفريق وهو محمود شيكابالا الذي قطع إعارته مع نادي أبولون اليوناني في شهر فبراير الماضي نظير 20 ألف دولار، ويتدرب بانتظام مع الفريق الأول منذ ذلك الحين للحفاظ على لياقته البدنية ومستواه الفني.