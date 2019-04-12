الحكومة المصرية تُلهب حماس جمهور الكرة المغربية

شجعت الحكومة المصرية جمهور المنتخب المغربي على حضور مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 المقرر انطلاقها يوم 21 يونيه المقبل بأكبر عدد ممكن من الجماهير، لثقتها التامة في أن الجمهور المغربي مع باقي الجماهير القادمة من شمال أفريقيا سيساعدون على إنجاح الحدث الذي تستقبله بلاد الأهرامات للمرة الرابعة في تاريخها.

ورحب وزير الشباب والرياضة المصري “أشرف صبحي” بتواجد 20 أو 30 ألف مشجع مغربي في مصر خلال كأس أمم أفريقيا 2019، وذلك في حوار خص به صحيفة مغربية، أعيد نشره عبر الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة المصرية.

وقال أشرف صبحي “نعتز بأهل المغرب بشكل كبير، وأنا شخصيًا أعشق المغرب، عُدت منذ أيام قليلة من مدينة أكادير، حيث قضيت فيها أربعة أيام جميلة جدًا. هناك بعض التوقعات تُشير إلى أن هناك 10 آلاف مشجع مغربي سيحضرون إلى مصر لمتابعة أمم أفريقيا، هذا مرفوض طبعًا، لا يجب أن يتوقف الحضور المغربي عند هذا العدد فحسب، نريد 20 أو 30 ألفًا وأكثر”.

وواصل “المغاربة سيكونون في بلدهم الثاني، مصر، كما نكون نحن المصريون سعداء جدًا ونحن في المغرب، أود أن أرحب بمجيء الجمهور المغربي، أنتم تشرفون بلدكم الثانية، وبجد وبصدق، أؤكد لكم وللمغاربة، أنكم لن تحسوا بالغربة هنا، وستشعرون بكل الدفء وكأنكم في المغرب”.

ونفى أشرف صبحي الخبر الذي تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء تأشيرة دخول المغاربة إلى مصر، وتعويضها بتذاكر مباريات المنتخب المغربي في بطولة أمم أفريقيا.

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وأوضح بدوره “هناك تسهيلات هامة جدًا وكبيرة وإجراءات جديدة بكل تأكيد، لكن تلك الإجراءات لن تلغي العمل بنظام التأشيرة بين البلدين”.

وزاد “لا بد من الإشارة إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف يتحمل المسؤولية في طرح التذاكر، واعتمادات الصحفيين، وذلك كما جرت به العادة في البطولات السابقة”.

وأشار “أعيد وأكرر أننا سنعمل جاهدين على تبسيط كل الإجراءات لتشجيع الجمهور الأفريقي على التوافد إلى مصر بهدف متابعة مباريات هذا العرس الكروي الكبير، خاصةً الجمهور القادم من دول شمال أفريقيا والمغرب الشقيق بالدرجة الأولى”.

وأكمل أشرف صبحي حديثه، عن محاولة البعض استغلال حصول مصر على شرف إستضافة النسخة الـ 32 من كأس أمم أفريقيا للوقيعة بينها وبين المغرب، على اعتبار أنها كانت البلد المرشح للاستضافة بعد سحب البطولة من الكاميرون لعدم جاهزيتها.

وقال صبحي في هذا الصدد “نحن في مصر لم نتقدم بملف الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا إلا عندما تأكدنا من عدم رغبة المغرب الشقيق في تقديم ملف للترشح”.

“لو فكر المغرب في الترشح لم نكن لنتقدم أبدًا أمامه، بل كنا سندعم الملف المغربي وسنقدم كل وسائل السند والمساعدة، وذلك من منطلق ما يربط البلدين من علاقات أخوية وحب ومودة وتاريخ. صحيح أن البطولة اليوم في مصر، لكنني أؤكد لكم أن منتخب المغرب والجمهور المغربي سيكون فوق أرض المغرب ولن يشعروا بأي نقص ولا غربة”.