نكهة إنجليزية تسيطر على التشكيلة المثالية لربع نهائي دوري الأبطال يمن شباب نت - متابعات الخميس, 11 أبريل, 2019 - 11:40 مساءً سيطر لاعبو الفرق الإنجليزية على التشكيلة المثالية الخاصة بذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.



ووفقًا للحساب الرسمي لدوري الأبطال على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تم اختيار 7 لاعبين من ليفربول، وتوتنهام ضمن التشكيلة المثالية لمباريات الذهاب.



وضمت التشكيلة المثالية كلًا من: هوجو لوريس- يان فيرتونخين- سون هيونج مين (توتنهام)، فيرجيل فان دايك- ألكسندر أرنولد- نابي كيتا- روبرتو فيرمينو (ليفربول)، جوردي ألبا- جيرارد بيكيه (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، ديفيد نيريس (أياكس).



وشهدت مباريات هذا الأسبوع فوز ليفربول على بورتو بنتيجة (2-0)، وتفوق توتنهام على مانشستر سيتي (1-0)، الثلاثاء الماضي.



وفي اليوم التالي، تغلب برشلونة على مانشستر يونايتد (1-0)، بينما سيطر التعادل على لقاء يوفنتوس، وأياكس (1-1).



المصدر: موقع كورة كلمات مفتاحية :

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