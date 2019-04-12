برشلونة يتدرب بدون ميسي

غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وقائد برشلونة الإسباني، عن تدريب فريقه بعد أن تعرض لإصابة قوية في الأنف، خلال مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس الأربعاء.



واستأنف لاعبو برشلونة تدريباتهم اليوم الخميس، بعد اقترابهم من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إثر الفوز بنتيجة (1-0) على مانشستر يونايتد، بملعبه "أولد ترافورد".



واصطدم مدافع اليونايتد كريس سمولينج، بوجه ميسي أثناء التحام عنيف بينهما، ما اضطر النجم الأرجنتيني للخروج من ملعب المباراة بعد دقائق قليلة على خلفية حدوث نزيف من أنفه.



وبعد تعرضه لكدمة دامية في منطقة الأنف والوجه، لم يستطع ميسي المشاركة في مران الخميس، برفقة باقي زملاء فريقه وخضع للفحوصات من قبل الطاقم الطبي في النادي الكتالوني.



وسيكون ميسي على أي حال قادرًا على المشاركة في مران الغد، إذا قرر المدرب إرنستو فالفيردي ذلك، والمشاركة في مباراة هويسكا بالدوري السبت المقبل.



وتدرب جميع اللاعبين الذين خاضوا لقاء الأربعاء بملعب أولد ترافورد، فضلًا عن لاعبي الفريق الرديف إينياكي بينيا وموسى واجيه وخوان ميراندا وأوريول بوسكتس وأليكس كويادو وريكي بويج وآبيل رويث.



المصدر: موقع كورة