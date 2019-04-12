رياضة | عاجل.. الخطيب يحسم مصير لاسارتي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الخطيب يحسم مصير لاسارتي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن محمود الخطيب رئيس الأهلي قرر تأجيل حسم مصير الأوروجوياني مارتن لاسارتي مدرب الفريق، حتى الانتهاء من مباراة الإياب أمام ماميلودي صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

وتوجد حالة من الانقسام داخل إدارة القلعة الحمراء بشأن استمرار لاسارتى من عدمه، خلال المرحلة المُقبلة، فى ظل حالة الغضب بعد الهزيمة بخماسية نظيفة أمام بطل جنوب إفريقيا فى مواجهة الذهاب.

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ومن المنتظر أن يتحدد مصير "لاسارتي" بناءًا على نتيجة مباراة الأهلي مع صن داونز في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

ويستضيف الأهلى نظيره صن داونز، السبت المقبل، على استاد "برج العرب"، فى إياب دور الـ8 بدورى أبطال إفريقيا.