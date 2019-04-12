رياضة | بني سويف تحتضن دوري الكرة الطائرة الباراليمبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بني سويف تحتضن دوري الكرة الطائرة الباراليمبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت أمس ١٢ مباراة، في الدورة المجمعة الثالثة لبطولة الدوري العام للكرة الطائرة جلوس رجال، والتي تلعب منافساتها، علي صالة مبارك المغطاة بمحافظة بني سويف، في الفترة من ١١ إلي ١٣ إبريل الجاري.

ينظم البطولة، الاتحاد المصري الباراليمبي للكرة الطائرة برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، وتقام علي دورين، كل دور من دورتين مجمعتين، وتلعب المباراة بنظام الخمسة أشواط، حيث يحصل الفريق الفائز علي ثلاث نقاط والمهزوم علي نقطة واحدة.

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وجاءت نتائح مباريات اليوم الأول كالتالي:

فاز فريق مبارك بني سويف، علي نظيره مركز شباب زينهم بثلاث أشواط نظيفة، وفاز فريق الإرادة والتحدي كفر الشيخ علي نادي المعاقين بالفيوم بثلاث أشواط لشوط، وفاز فريق المستقبل علي فريق السلام بنها بثلاث أشواط نظيفة، فيما فاز الحرية بورسعيد علي جمعية الرياضيين دمياط بثلاث أشواط لشوط واحد.

وفي ذات السياق، فاز فريق العزيمة بالإسماعيلية علي الإيمان بسوهاج بثلاثية نظيفة، ونادي الرباط والأنوار علي مركز شباب صقر قريش بنتيجة بثلاث أشواط لشوط، وفاز نادي المستقبل بالأسكندرية علي جمعية الرياضيين دمياط بثلاث أشواط لشوط، وفاز نادي المعاقين بالفيوم علي نظيره وفاز المعاقين بالفيوم علي نظيره السلام بنها بثلاث أشواط لشوطين، والحرية بورسعيد علي مركز شباب زينهم بثلاثية نظيفة، والإرادة والتحدي كفر الشيخ علي فريق الإيمان سوهاج بنفس النتيجة، وومبارك بني سويف علي مركز شباب صقر قريش بنتيجة ثلاثة للاشئ ، والرباط والأنوار علي العزيمة بالإسماعيلية بثلاث أشواط لشوط.