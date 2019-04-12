رياضة | أتليتكو مدريد يرد بقوة على قرار إيقاف كوستا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتليتكو مدريد يرد بقوة على قرار إيقاف كوستا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر إنريكي سيزيرو رئيس أتلتيكو مدريد عقوبة دييجو كوستا نجم الفريق عقب تعرضه للطرد المباشر ضد برشلونة من قبل حكم اللقاء جيل مانزانو وهو ما تسبب في معاقبته بالإيقاف 8 مباريات وأكد أنه لا يتفهم القرار حيث أنه لا يوجد قوانين خاصة للإطلاع عليها.

وقال سيزيرو في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبوتس العالمية: "أن هذه القوانين التي تنص على إيقاف اللاعب بين 4 إلى 8 مباريات حال اعتدى على الحكم ولكن المشكلة أننا لم نحصل على أي دليل على حدوث هذا".

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وأضاف :" أنا لا أعترض على القوانين ولكن طالبنا فقط أن نحصل على كل البيانات التي أدت لاتخاذ هذا القرار ولكننا لا نمتلك أي شيء".

واختتم سيزيرو تصريحاته قائلاً :" دائما أطالب بالمساواة بين الجميع وتوضيح الحقائق، ربما ما قصده كوستا كان مختلفًا ولذلك يجب أن تكون كل الأمور واضحة".