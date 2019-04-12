رياضة | عاجل.. المصري يصدم القطبين ويحدد رقما فلكيا للتخلي عن نجمه الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المصري يصدم القطبين ويحدد رقما فلكيا للتخلي عن نجمه الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح سمير حلبية رئيس المصري بأنهم حددوا مبلغ 10 مليون دولار للاستغناء عن نجمه إسلام عيسى.

وقال حلبية في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر: "كانت مباراة صعبة جدًا مع فريق قوي جدًا مثل الزمالك وهناك تعاقد بين المصري وبريزينتيشن ونحن نعتمد على الرعاية وبعض الاشتراكات وهذا سبب رفضنا إذاعة مبارتنا مع الزمالك".

وأضاف :"لا يوجد في الفريق النجم الأوحد ولا يوجد فروق بين اللاعبين".

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وتابع :"سنعقد جلسة مع إيهاب جلال لتجديد عقده مع النادي".

وأردف قائلا :"المصري دخل في أزمات كبيرة بسبب تعصب بعض الأجهزة الفنية السابقة".

واختتم حلبيه تصريحاته قائلاً :"رصدنا مبلغ 10 مليون دولار للاستغناء عن إسلام عيسى".