رياضة | ريال مدريد يخسر 105 مليون يورو بسبب فاران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخسر 105 مليون يورو بسبب فاران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة " كورييري ديلو سبورت " الصادرة صباح اليوم الخميس من العاصمة الإيطالية أن مستقبل الفرنسي رفائيل فاران مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أصبح معلقاً في ظل رغبته بالرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري على الرغم من أنه قضى ثمانية مواسم في صفوف الفريق.

وأكدت الصحيفة أن خاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي أنسب المدافعين لتعويض رحيل فاران المحتمل ولن يسمح ريال مدريد للاعب الفرنسي بالرحيل عن صفوف الفريق بسهولة حيث سيضع مبلغ مالي كبير يضمن للفريق الإستفادة من رحيل اللاعب.

ومن المنتظر أن تكلف صفقة إنتقال كوليبالي للريال 105 مليون يورو للحصول على خدماته في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة خاصةً وأن مانشستر يونايتد قدم نفس المبلغ للتوقيع مع اللاعب الذي يملك عقداً مع نابولي حتى العام 2023 وسيصبح الشرط الجزائي الخاص به في صيف العام 2020 مبلغ 150 مليون يورو.