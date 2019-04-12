رياضة | قطار بنفيكا يدهس فرانكفورت في اليوروبا ليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطار بنفيكا يدهس فرانكفورت في اليوروبا ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بنفيكا البرتغالي فوزًا ثمينًا بنتيجة 4-2، على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الخميس، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي.

تقدم بنفيكا بهدف حمل توقيع جواو فيلكيس في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، تسبب فيها إيفان نديكان لاعب فرانكفورت، الذي حصل على إثرها على بطاقة حمراء.

Advertisements

ورغم النقص العددي للفريق الألماني، أدرك لوكا يوفيتش التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 40، غير أن فرحة الضيوف بالتعادل لم تستمر طويلا، عقب تسجيل جواو فيلكس الهدف الثاني لبنفيكا في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم بنفيكا 2-1.

وعزز روبن دياز من تقدم بنفيكا، عقب تسجيله الهدف الثالث للفريق البرتغالي في الدقيقة 50، قبل أن يعود فيليكس لهز الشباك مجددا، محرزًا الهدف الرابع لأصحاب الأرض، وأيضًا الرابع له في الدقيقة 54.

وتكفل جونسالو باسيينسيا، بتسجيل الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 72.