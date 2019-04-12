رياضة | فالنسيا يصعق فياريال بثلاثية باليوروبا ليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالنسيا يصعق فياريال بثلاثية باليوروبا ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف نادي فالنسيا، فوزًا صعبًا بنتيجة 3-1، اليوم الخميس، من معقل مواطنه فياريال، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

تقدم فالنسيا في الدقيقة السادسة، عن طريق البرتغالي جونزالو جويديس، قبل أن يتعادل سانتي كازورلا لفياريال من ركلة جزاء في الدقيقة 36.

ثم خطف دانييل فاس الهدف الثاني لفالنسيا، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، وأضاف جويديس، الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع .

ويلتقي الفريقان إيابًا، الخميس المقبل، على ملعب الميستايا بمدينة فالنسيا.

