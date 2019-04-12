رياضة | عقبة وحيدة تقف أمام انتقال راشفورد إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقبة وحيدة تقف أمام انتقال راشفورد إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة مازال يسعى للتعاقد مع مهاجم خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.

وصار مركز هجوم برشلونة في حاجة للتدعيم بلاعب رقم 9 ، ليعوض الأوروجوياني لويس سوايز في المستقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن إهتمام البارسا بـ راشفورد يقف عائقاً أمام تجديد عقده مع مانشستر يونايتد.

ومن الجدير بالذكر ان المهاجم الإنجليزي الشاب لم يقبل بتجديد عقده حتى اللحظة مع ناديه الإنجليزي.