رياضة | سواريز يُخرس منتقديه ويستعد للإنجاز الأكبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز يُخرس منتقديه ويستعد للإنجاز الأكبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أنه في بداية الموسم كان هناك الكثيرين يقوموا بشتم مهاجم فريق برشلونة ، لويس سواريز، بسبب تراجع مستواه.

وأفادت صحيفة "سبورت" أنه لا أحد يستطيع إنكار الأورجوياني في الفترة الأخيرة، مجهود رائع وقتالية لا تتوقف، الهدف سيُحتسب للوك شو، لكنه فعلياً هدف سواريز.

وأكدت التقارير على أنه في حال إستمرار اللاعب على هذا المنوال، سيُكافئ نفسه فردياً ويكافئ الفريق جماعياً في نهاية الموسم.