رياضة | ليفربول يرد على عنصرية جماهير تشيلسي ضد محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يرد على عنصرية جماهير تشيلسي ضد محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان نادي ليفربول الإنجليزي واقعة الهجوم على مهاجم الفريق محمد صلاح من جانب جماهير تشيلسي الإنجليزي مساء اليوم الخميس.

وانتشر مقطع فيديو في الساعات الماضية لجماهير تشيلسي قبل الدخول لملعب المباراة وهي توجه بعض الألفاظ ضد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مع وصفه بالإرهابي.

ذكرت شبكة سكاي سبورت، أن نادي ليفربول يعرب عن أسفه تجاه هذه الهتافات العنصرية ضد محد صلاح، مؤكداً على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بشأن السلوك العنصري الذي ارتكبته الجماهير صلاح.

Advertisements

وقال النادي في بيانه الرسمي: علينا استبعاد هذا السلوك من حياتنا لأن ما حدث تعصب مطلق، نحن نؤمن بتلك المسؤولية وسنحاول الدفاع عن جميع اللاعبين في الفريق، ولذلك ستكون هناك إجراءات قوية للرد بشكل سريع على هذه الواقعة لمعاقبة كل شخص يدعو للكراهية.

واضا: نحن لا نحب مشاهدة هذه التصرفات، لا يوجد مكان للتعصب في كرة القدم، يجب أن يكون هناك قرار حاسم تجاه هؤلاء، نحن نعمل بشكل مباشر مع نادي تشيلسي على هذا الأمر ونشكرهم على تضانهم بجانب تحديد هوية هؤلاء الأشخاص.

وكانت إدارة تشيلسي قد اتخذت أول قرار رسمي ضد الجماهير صاحبة الهتافات المسيئة قبل مواجهة فريق سلافيا براج التشيكي في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

واكدت سكاي ، على أن نادي تشيلسي قرر منع المشجعين المشتبه فيهم والذين ظهروا في مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعدم دخول مباراة اليوم أمام سلافيا براج بالدوري الاوروبي.