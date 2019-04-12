رياضة | الكشف عن سر تألق بيكيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سر تألق بيكيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، عن السبب وراء تقديم جيرارد بيكيه، نجم دفاع فريق برشلونة الإسباني مستويات مميزة مع الفريق.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه لا يخفى على أحد أنه منذ توقف بيكيه عن إرتداء قميص المنتخب الإسباني، عاد جيرارد لمستواه المعهود.

الجدير بالذكر ان اللاعب يمر بفترة راحة وقوة ذهنية كبيرة يتمتع بها، وبسببه لم يُختبر زميله بالفريق، الحارس مارك أندريه تير شتيجن كثيراً يوم أمس.