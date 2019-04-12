رياضة | أرسنال يضرب نابولي بثنائية نظيفة في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يضرب نابولي بثنائية نظيفة في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزاً ثميناً على فريق نابولي الإيطالي بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي على ملعب الإمارات.

سجل الويلزي آرون رامزي الهدف الأول في الدقيقة 15 بعد مجهود رائع من لاعبي أرسنال في منطقة جزاء نابولي.

ثم أضاف لوكاس توريرا الهدف الثاني من تصويبة بعيدة المدي اصطدمت بقدم كوليبالي مدافع نابولي لتتحول داخل الشباك في الدقيقة 25 لتعلن عن الهدف الثاني لأرسنال.

وفي الشوط الثاني فشل كلا الفريقين في الوصول لمرمي الآخر على الرغم من الفرص الخطيرة التي سنحت لهما على مدار الـ45 دقيقة الثانية.