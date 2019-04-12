رياضة | سبحان مغير الأحوال.. الزمالك والهلال وبوروسيا دورتموند من "الصدارة" لـ"الوصافة" ولا تزال الألقاب حائرة!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبحان مغير الأحوال.. الزمالك والهلال وبوروسيا دورتموند من "الصدارة" لـ"الوصافة" ولا تزال الألقاب حائرة! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ليس صعبًا النجاح والوصول إلي القمة ولكن الأصعب التحديات والحفاظ على هذا النجاح، وما يحدث في دوريات كرة القدم في بعض بلدان العالم حاليًا بما فيها مصر، يُبرهن على صحة تلك المقولة، بعدما فقدت عدد من الأندية الكروية صدارتها للدوريات المحلية في بلادها بعد أسابيع طويلة، وتراجعت لمركز "الوصافة" بشكل غير متوقع، وأصبحت مُهددة بفقدان لقب البطولة المحلية بعدما كانت قريبة منه بشكل كبير.

وإليكم أبرز الدوريات الذي تراجع فيها أصحاب "الصدارة" إلي مراكز "الوصافة":-

- الزمالك vs الأهلي:

البداية مع الدوري المصري والذي فرض الزمالك سيطرته على صدارته منذ الأسابيع الأولي وبفارق نقاط كبير عن غريمه التقليدي الأهلي، وظل على قمة ترتيب المسابقة المحلية طوال الفترة الماضية، قبل أن يقلب المارد الأحمر الطاولة ويعود بقوة لمكانه الطبيعي في صدارة ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعد فوزه أمس على المقاصة، بينما تراجع الزمالك للمركز الثاني برصيد 57 نقطة بعد خسارته اليوم أمام المصري البورسعيدي.

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- بايرن ميونيخ vs بوروسيا دورتموند:

أما في الدوري الألماني فقد فريق بوروسيا دورتموند صدارة ترتيب "البوندسليجا" والذي حافظ عليه حتي الاسبوع 27 من عمر المسابقة المحلية، قبل أن يفوز عليه بايرن ميونيخ بخماسية نظيفة في لقاء الكلاسيكو الألماني، ليقتنص العملاق البافاري صدارة ترتيب البطولة برصيد 64 نقطة وبفارق نقطة عن دورتموند الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 63 نقطة.

- الهلال vs النصر:

لم يختلف الحال كثيرًا في الدوري السعودي، حيث ظل فريق الهلال متصدرًا لبطولة الدوري السعودي حتي الجولة 25 من عمر المسابقة المحلية، قبل أن يخسر لقاء الديربي أمام فريق النصر بنتيجة 3-2 ليقتنص الأخير الصدارة والذي حافظ عليها حتي الآن برصيد 61 نقطة ومتفوقًا بنقطة وحيدة على الهلال الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 60 نقطة.

* اشتعلت المنافسة في الدوريات الثلاث السعودي والمصري والألماني، ولا تزال الألقاب المحلية في البلدان الثلاث "حائرة" لم تُحسم بعد، وستكون الأسابيع المقبلة من المسابقات المحلية في هذه البلاد مشتعلة وقد يبقي بطل الدوري في كل منهم "غير معلوم" حتي الجولة الأخيرة.