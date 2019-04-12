رياضة | فان خال ينصح دي ليخت بالانتقال لهذا النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان خال ينصح دي ليخت بالانتقال لهذا النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المدرب الهولندي الشهير لويس فان خال، على ما يثار بشأن إمكانتية انتقال مواطنه، ماتياس دي ليخت، قائد ومدافع أياكس أمستردام إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال الصيف القادم.

وقال فان خال خلال تصريحات صحفية: "أعتقد أنه يستطيع اللعب في أي دوري، في إيطاليا، هناك أساتذة الدفاع ومن ثمَّ يمكنه أن يتطور على أكمل وجه هناك".

وأضاف: "إن كنتُ مكانه وسنحت لي الفرصة لذهبت لبرشلونة، مدافعوهم ليسوا بذلك التميز ومن ثمَّ سيلعب هناك والأمر ذاته ينطبق على مانشستر سيتي".