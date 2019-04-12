رياضة | نجوم القارة السمراء يحضرون قرعة أمم إفريقيا غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم القارة السمراء يحضرون قرعة أمم إفريقيا غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري غدًا الجمعة الموافق 12 أبريل، مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 وذلك بمنطقة "سفح الاهرامات".

ويحضر مراسم سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا كوكبة من أبرز نجوم الكرة الإفريقية وأبرزهم:

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نجم الكرة المغربية مصطفي حاجي، وكالوشا بواليا، والسنغالي حجي ضيوف، ونجم الزمالك السابق النيجيري أمونيكي، وأليو سيسيه، وعميد لاعبي العالم أحمد حسن نجم منتخب مصر، وأنطوان بيل، ومدافع الكاميرون السابق ريجوبرت سونج.

كما يحضر أيضًا نجم منتخب مصر السابق وائل جمعة، ونجم الكرة التونسية طارق ذياب، وكلارنس سيدروف، والجزائري رفيق صيفي، والنجم المغربي نور الدين نيبت، والتونسي حاتم الطرابلسي.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الافريقية خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين ،بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.