رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. بايرن ميونيخ يهدد صفقة البرسا والكشف عن تفاصيل إصابة ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. بايرن ميونيخ يهدد صفقة البرسا والكشف عن تفاصيل إصابة ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف نادي برشلونة فوزاً صعباً من مانشستر يونايتد بهدف نظيف سجله لوك شو بالخطأ في مرماه وذلك في المباراة التي جمعت الطرفين ضمن منافسات مباريات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.

وفيما يلي نرصد لكم عبر "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 11/4/2019:

1- برشلونة بدون ميسي

غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وقائد برشلونة الإسباني، عن تدريب فريقه بعد أن تعرض لإصابة قوية في الأنف، خلال مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس الأربعاء.

واستأنف لاعبو برشلونة تدريباتهم اليوم الخميس، بعد اقترابهم من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إثر الفوز بنتيجة (1-0) على مانشستر يونايتد، بملعبه "أولد ترافورد".

واصطدم مدافع اليونايتد كريس سمولينج، بوجه ميسي أثناء التحام عنيف بينهما، ما اضطر النجم الأرجنتيني للخروج من ملعب المباراة بعد دقائق قليلة على خلفية حدوث نزيف من أنفه.

وبعد تعرضه لكدمة دامية في منطقة الأنف والوجه، لم يستطع ميسي المشاركة في مران الخميس، برفقة باقي زملاء فريقه وخضع للفحوصات من قبل الطاقم الطبي في النادي الكتالوني.

وسيكون ميسي على أي حال قادرًا على المشاركة في مران الغد، إذا قرر المدرب إرنستو فالفيردي ذلك، والمشاركة في مباراة هويسكا بالدوري السبت المقبل.

2- عاجل.. برشلونة يعلن تشخيص إصابة ميسي

كشف نادي برشلونة الإسباني عن حالة ليونيل ميسي مهاجم الفريق بعد تعرضه للإصابة يوم امس أمام مانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن ليونيل ميسي لا يعاني من إصابة خطيرة بعد واقعة الأمس أمام مانشستر يونايتد في ملعب الأولد ترافورد.

واكد نادي برشلونة على أن برشلونة ليس منخفضًا طبيًا بعد خضوعه للفحوصات من جانب الخدمات الطبية بالنادي بواسطة الدكتور ريكارد برونا.

واضاف النادي، أن ميسي لا يعاني من أي إصابة وهو ما يعني جاهزيته لخوض اللقاء المقبل أمام فريق هويسكا بالدوري الإسباني، بعد شائعات عن إصابة أنفه بالكسر.

3- والد يوفيتش: برشلونة يقاتل من أجل ضم نجلي

كشف والد الصربي لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني عن اهتمام برشلونة الإسباني بخدمات نجله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر برنامج el chiringuito الإسباني الشهير عبر حسابه الرسمي:" والد لوكا يوفيتش يؤكد اهتمام برشلونة بنجله".

وأفادت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية بأن لوكا يوفيتش يفكر بالبقاء لمدة عام آخر في آينتراخت فرانكفورت على الرغم من العروض الكثيرة التي قدمت له مؤخرًا، حيث يعتبر برشلونة أحد الأندية المهتمة بخدمات اللاعب الصربي.

كما ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد حصل على توقيع لوكا يوفيتش وتفوق الملكي على برشلونة.

وأكدت المجلة اليومية الإسبانية don diario أن لوكا يوفيتش وَقع لريال مدريد لمدة ستة مواسم مقبلة بعد أنهي النادي الاتفاق مع المهاجم الصربي.

4- فالفيردي يتابع 3 مواهب في برشلونة

يتابع أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، ثلاثة لاعبين، عن كثب في سن مبكرة، من أجل الاعتماد عليهم خلال الفترة المقبل.

هناك بيانات تكشف عن المسار الصحيح لتشكيل لاعبي كرة القدم، والتي يمكن أن تقفز يومًا ما إلى الفريق الأول، هذا طريق الصبر والثقة الذي اتبع كارليس ألينيا أوصله للفريق الأول في برشلونة.

وأكمل ريكارد بويج لاعب فريق برشلونة للشباب، بالفعل 60 جلسة تدريبية مع فالفيردي في الفريق الأول، وبات قريبا من التواجد بشكل دائم، مثل ما حدث مع كارليس ألينيا.

وبخلاف ريكارد بويج بلغ حارس المرمى إجناسيو بينيا 65 حصة تدريبة مع فالفيردي في الفريق الأول، وجوان ميراندا 50 دورة تدريبية، وهو ما يؤكد اقتناع المدرب باللاعبين الثلاثة.

5- يوفيتش يصدم برشلونة وريال مدريد

يعتقد الصربي لوكا يوفيتش مهاجم فريق انتراخت فرانكفورت، أن البقاء لمدة عام آخر في الدوري الألماني، برفقة فريقه الحالي سيتيح له التألق بشكل كبير.

يفكر لوكا يوفيتش بالبقاء لمدة عام آخر في ألمانيا، على الرغم من العروض الكثيرة التي قدمت له مؤخرًا، حيث يعتبر برشلونة أحد الأندية المهتمة بخدمات اللاعب الصربي.

وفقًا لصحيفة فرانكفورتر رونشاو، يعتقد يوفيتش أن البقاء لمدة عام آخر في البوندسليجا سيساعده على النضوج، قبل أن يقرر الرحيل عن انتراخت فرانكفورت.

وفقًا للأسباب التي ذكرتها الصحيفة الألمانية، فهي تتعلق بكل من القضايا الشخصية والرياضية، على الجانب الكروي، يستمتع يوفيتش بكرة القدم في انتراخت فرانكفورت بعد عامين من الإحباط في بنفيكا.

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6- لوكاكو: برشلونة ليس باريس سان جيرمان

كشف البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عن إمكانية العودة أمام برشلونة الإسباني بعد الخسارة بهدف نظيف في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد.

وقال لوكاكو لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "آمل أن نحقق الفوز في مباراة العودة رغم أن برشلونة يختلف عن باريس سان جيرمان لأنه نوعية اخرى ولديه خبرة أكثر في دوري أبطال أوروبا لكن علينا أن نلعب بثقة وشغف".

وأضاف لوكاكو: "يجب أن يكون لدينا ثقة أكبر مع الكرة فلقد خلقوا فرصة وسجلوا هدفًا.. يمكننا العودة في كامب نو وسنسعى لذلك فلا يوجد مستحيل".

7- "سولسكاير" يتوعد برشلونة

أكد المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي أولي جونار سولشار، أن أداء فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال يمنحهم الأمل بإمكانية قلب النتيجة والتأهل لنصف النهائي على حساب برشلونة الإسباني.

وخسر المان يونايتد في عقر داره أولد ترافورد بهدف نظيف أمام "البلوغرانا" في مواجهة ذهاب دور الثمانية التي أقيمت الأربعاء، وهو ما يجعله أمام حتمية الفوز بفارق هدفين على الفريق الكاتالوني في مباراة الإياب الثلاثاء المقبل.

وقال سولشار في تصريحات عقب المباراة: "ما تحقق أمام الـ'بي إس جي' يمنحنا الأمل بإمكانية تحقيقه من جديد.. الذهاب لملعب كامب نو بمثابة تحد كبير.. برشلونة غير معتاد على فقدان الكرة، ولكننا سنحاول".

ويرى المدرب النرويجي أن مفتح التأهل يمكن في "استغلال الفرص واللعب بفاعلية".

8- قلق برشلونة يتزايد حول ميسي

ذكرت صحيفة "موندوديبورتيفو" الإسبانية أن ميسي سيخضع لفحوصات إضافية للوقوف على الحالة الصحية لأنفه خاصة أن هناك الكثير من المباريات الهامة التي يحتاجه برشلونة لحسمها خاصة في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت تقارير صحفية أن التدخل الذي تعرض له ميسي من كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد لم يكن بالقوة التي تكسر أنف النجم الأرجنتيني ولكن كان كافيا كي يتورم وينزف الدماء حيث استكمل المباراة.

ومن المرجخ إراحة ميسي في المباراة المقبلة أمام هويسكا في الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني.

9- بايرن ميونخ يقترب من خطف هدف برشلونة

قال موقع " LE 10Sport " نقلاً عن " موندو ديبورتيفو " أن إدارة العملاق البافاري قدمت عرض بقيمة 65 مليون يورو من أجل ضم الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكان برشلونة يخطط للحصول على خدمات اللاعب الشاب قبل دخول إنتر ميلان على خط المفاوضات وتقدم البايرن مؤخراً بعرض رسمي لخطف اللاعب.

وترغب إدارة بايرن ميونخ في إعداد فريق قوي للموسم المقبل بعد أن خرج الفريق من دوري ابطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم خالي الوفاض من الدور ثمن النهائي.

وربطت الكثير من المصادر الصحفية مؤخرأً اللاعب روبيرت ليفاندوفسكي بالإنتقال إلى تشيلسي وباريس سان جيرمان الفرنسي ما جعل إدارة الفريق الألماني تفكر في الحصول على خدمات يوفيتش.

10- مانشستر يونايتد يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الإياب أمام برشلونة

تلقي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضربة موجعة قبل مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة، والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "الكامب نو" معقل الفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي سوف يخسر جهود ظهيره الأيسر لوك شاو في مباراة إياب ربع نهائي دوري الأبطال ضد برشلونة على ملعب الكامب نو بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وحصل لوك شاو علي البطاقة الصفراء في الدقيقة 19 من مباراة الفريقين مساء الاربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وهي البطاقة الصفراء الثالثة له بالبطولة.

بالأرقام.. دي يونج يسير على خطى بوسكيتس

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى الأرقام الكبيرة التي يقدمه فرانكي دي يونج، نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي والتي تتطابق مع نجم وسط فريق برشلونة الإسباني، سيرجيو بوسكيتس. وأفادت "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن دي يونج لاعب البارسا القادم، ضد يوفنتوس الإيطالي، أصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري الأبطال، في مباراة من الدور ربع النهائي، يتمكن من تمرير على الاقل 117 تمريرة. ومن الجدير بالذكر أنه لم تتكرر هذه الارقام منذ عام 2010، عندما تمكن بوسكيتس من فعل ذلك ضد إنتر ميلان الإيطالي.

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