اونلاين | يلا شوت حصري لايف مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر (دوري بلس) رابط yalla shoot مشاهدة الهلال اليوم بث مباشر

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يلا شوت حصري لايف مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر (دوري بلس) رابط yalla shoot مشاهدة الهلال اليوم بث مباشر

يواجه فريق الهلال مضيفه فريق الأهلي مساء يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2019 على أرضية ملعب الجوهرة بجدة، وذلك في إطار الجولة السابعة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يلا شوت حصري لايف مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر (دوري بلس) رابط yalla shoot مشاهدة الهلال اليوم بث مباشر

نجح الهلال في تحقيق الانتصار في مباراتين فقط من أصل آخر 5 خاضها بجميع البطولات، وفي مقابل ذلك تعرض للخسارة في مباراتين أيضاً، كما سقط في فخ التعادل في مباراة أخرى.

يلا شوت حصري لايف مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر (دوري بلس) رابط yalla shoot مشاهدة الهلال اليوم بث مباشر

ينتظر الهلال 4 مواجهات معقدة في الفترة القادمة بعد مباراته المقبلة مع الأهلي، حيث يواجه ضيفه فريق استقلال طهران الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا.

يلا شوت حصري لايف مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر (دوري بلس) رابط yalla shoot مشاهدة الهلال اليوم بث مباشر

وفي بقية المباريات، سوف يواجه محلياً كلاً من ضيفه فريق التعاون، ثم التعاون مرة أخرى ولكن بكأس خادم الحرمين الشريفين، أما الرابعة سوف تكون مع الأهلي مجدداً ولكن في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

يلا شوت حصري لايف مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر (دوري بلس) رابط yalla shoot مشاهدة الهلال اليوم بث مباشر

يدخل المدرب زوران ماميتش هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون على النحو التالي: علي الحبسي / محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / ديجينيك / أندري كاريو / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري / سيباستيان جيوفينكو.

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يلا شوت حصري لايف مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر (دوري بلس) رابط yalla shoot مشاهدة الهلال اليوم بث مباشر

على الجانب المقابل، تعرض الأهلي للخسارة في 3 مباريات من أصل آخر 5 خاضها بكافة البطولات، فيما نجح في تحقيق الفوز في مباراتين، بينما لم يسقط في فخ التعادل مطلقاً.

يلا شوت حصري لايف مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر (دوري بلس) رابط yalla shoot مشاهدة الهلال اليوم بث مباشر

يخوض الأهلي مباريات قوية في الفترة القادمة، حيث يواجه في البطولة الآسيوية كلاً من ضيفه فريق بيروزي الإيراني، ثم مضيفه فريق السد القطري، على أن يواجه بالدوري ضيفه فريق الوحدة.

يلا شوت حصري لايف مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر (دوري بلس) رابط yalla shoot مشاهدة الهلال اليوم بث مباشر

يدخل المدرب خورخي فوساتي المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون على النحو التالي: محمد العويس / سعيد المولد / باولو دياز / سانتوس / محمد عبد الشافي / حسين المقهوي / كلاوديو بايزا / نيكولاي ستانسيو / تيسير الجاسم / عمر السومة / دجانيني.

يلا شوت حصري لايف مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر (دوري بلس) رابط yalla shoot مشاهدة الهلال اليوم بث مباشر

يحتل الهلال في الوقت الراهن المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي، بعد نجاحه في حصد 60 نقطة، فيما يتواجد الأهلي حالياً في المركز الخامس في الترتيب، بعدما نجح في حصد 46 نقطة.

يلا شوت حصري لايف مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر (دوري بلس) رابط yalla shoot مشاهدة الهلال اليوم بث مباشر

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الهلال والأهلي عبر قناة KSA Sports HD1، وذلك في تمام الساعة 19:45 مساءً بتوقيت مصر، وأيضاً الساعة 20:45 مساءً بتوقيت السعودية.