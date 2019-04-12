اونلاين | HD بلس| مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر رابط أتش دي بلس متابعة كلاسيكو السعودية كورة ستار HD

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HD بلس| مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر رابط أتش دي بلس متابعة كلاسيكو السعودية كورة ستار HD

يواجه فريق الهلال مضيفه فريق الأهلي مساء يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2019 على أرضية ملعب الجوهرة بجدة، وذلك في إطار الجولة السابعة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

HD بلس| مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر رابط أتش دي بلس متابعة كلاسيكو السعودية كورة ستار HD نجح الهلال في تحقيق الانتصار في مباراتين فقط من أصل آخر 5 خاضها بجميع البطولات، وفي مقابل ذلك تعرض للخسارة في مباراتين أيضاً، كما سقط في فخ التعادل في مباراة أخرى.

HD بلس| مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر رابط أتش دي بلس متابعة كلاسيكو السعودية كورة ستار HD

ينتظر الهلال 4 مواجهات معقدة في الفترة القادمة بعد مباراته المقبلة مع الأهلي، حيث يواجه ضيفه فريق استقلال طهران الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا.

HD بلس| مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر رابط أتش دي بلس متابعة كلاسيكو السعودية كورة ستار HD

وفي بقية المباريات، سوف يواجه محلياً كلاً من ضيفه فريق التعاون، ثم التعاون مرة أخرى ولكن بكأس خادم الحرمين الشريفين، أما الرابعة سوف تكون مع الأهلي مجدداً ولكن في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

HD بلس| مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر رابط أتش دي بلس متابعة كلاسيكو السعودية كورة ستار HD

يدخل المدرب زوران ماميتش هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون على النحو التالي: علي الحبسي / محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / ديجينيك / أندري كاريو / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري / سيباستيان جيوفينكو.

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HD بلس| مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر رابط أتش دي بلس متابعة كلاسيكو السعودية كورة ستار HD

على الجانب المقابل، تعرض الأهلي للخسارة في 3 مباريات من أصل آخر 5 خاضها بكافة البطولات، فيما نجح في تحقيق الفوز في مباراتين، بينما لم يسقط في فخ التعادل مطلقاً.

HD بلس| مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر رابط أتش دي بلس متابعة كلاسيكو السعودية كورة ستار HD

يخوض الأهلي مباريات قوية في الفترة القادمة، حيث يواجه في البطولة الآسيوية كلاً من ضيفه فريق بيروزي الإيراني، ثم مضيفه فريق السد القطري، على أن يواجه بالدوري ضيفه فريق الوحدة.

HD بلس| مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر رابط أتش دي بلس متابعة كلاسيكو السعودية كورة ستار HD

يدخل المدرب خورخي فوساتي المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون على النحو التالي: محمد العويس / سعيد المولد / باولو دياز / سانتوس / محمد عبد الشافي / حسين المقهوي / كلاوديو بايزا / نيكولاي ستانسيو / تيسير الجاسم / عمر السومة / دجانيني.

HD بلس| مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر رابط أتش دي بلس متابعة كلاسيكو السعودية كورة ستار HD

يحتل الهلال في الوقت الراهن المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي، بعد نجاحه في حصد 60 نقطة، فيما يتواجد الأهلي حالياً في المركز الخامس في الترتيب، بعدما نجح في حصد 46 نقطة.

HD بلس| مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر رابط أتش دي بلس متابعة كلاسيكو السعودية كورة ستار HD

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الهلال والأهلي عبر قناة KSA Sports HD1، وذلك في تمام الساعة 19:45 مساءً بتوقيت مصر، وأيضاً الساعة 20:45 مساءً بتوقيت السعودية.