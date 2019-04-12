انت الان تتابع تفاصيل خبر المصري يُسقط الزمالك ويُسدي خدمة كبيرة للأهلي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 12 أبريل 2019 12:20 صباحاً - أسدى فريق "المصري البوسعيدي" هدية ثمينة للنادي الأهلي بفوزه على الزمالك، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت، مساء الخميس، على استاد "الجيش" بالسويس، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة المحلية.

أحرز هدفي المصري، إسلام أبو سليمة والنيجيري أوستن أموتو في الدقيقتين الـ40 و57، في حين لم يكن هدف محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة الـ90+1، كافياً لمنع سقوط فريق "القلعة البيضاء".

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وهذه الخسارة الثانية للزمالك في الدوري هذا الموسم، والأولى منذ السقوط في 27 أغسطس المنصرم أمام "النجوم".

بهذه النتيجة تقهقر الزمالك إلى المركز الثاني بفارق نقطة خلف غريمه التقليدي الأهلي (58 نقطة)، في حين رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 45 نقطة بالمركز الرابع.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي (حامل اللقب) يعتبر أكثر الفرق تتويجاً بالدوري المصري بواقع 40 لقباً، يليه الزمالك بـ12 لقباً.