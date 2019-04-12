تشيلسي يخطف الفوز من سلافيا بالدوري الأوروبي

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تحرير:أحمد سعيد ١١ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م
تشيلسي
خطف فريق تشيلسي الإنجليزي فوزًا ثمينًا من نظيره فريق سلافيا براج التشيكى، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ستاد إيدين أرينا، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي. وانتظر البلوز حتى الدقيقة 85 من عمر المباراة ليخطف الإسباني ماركوس ألونسو هدف الفوز، بعد عرضية مميزة من الجناح البرازيلي ويليان، وبهذا الفوز قطع رجال ماوريسيو ساري شوطاً كبيراً نحو نصف النهائي في انتظار الحسم إياباً على ملعب ستامفورد بريدج يوم الخميس المقبل.
وفي اطار مباريات الدور ذاته حقق فريق فالنسيا الفوز على مضيفه ومواطنه فياريال الاسباني بثلاثة أشواط في المباراة التى جمعت بينهما باستاد ملعب لاسيراميكا. وتقدم فالنسيا في الدقيقة السادسة عن طريق البرتغالي جونزالو جيديش، قبل أن يتعادل سانتي كازورلا لفياريال من ركلة جزاء في الدقيقة 36، ثم خطف الدانماركي
وفي اطار مباريات الدور ذاته حقق فريق فالنسيا الفوز على مضيفه ومواطنه فياريال الاسباني بثلاثة أشواط في المباراة التى جمعت بينهما باستاد ملعب لاسيراميكا.
وتقدم فالنسيا في الدقيقة السادسة عن طريق البرتغالي جونزالو جيديش، قبل أن يتعادل سانتي كازورلا لفياريال من ركلة جزاء في الدقيقة 36، ثم خطف الدانماركي دانييل فاس الهدف الثاني لفريق فالنسيا في الدقيقة الأخيرة .، وأضاف جيديس هدفًا ثالثا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع .
? RESULTS! ?
?? Wonderkid Jo?o Félix scores hat-trick in Lisbon
?? Advantage Arsenal after a scintillating performance
?? Marcos Alonso header secures Chelsea win
?? Gonçalo Guedes inspires Valencia #UEL pic.twitter.com/T2xKathFJf
— UEFA Europa League (@EuropaLeague)
⏰ RESULTS! ⏰— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 11, 2019
🔹 Wonderkid João Félix scores hat-trick in Lisbon
🔹 Advantage Arsenal after a scintillating performance
🔹 Marcos Alonso header secures Chelsea win
🔹 Gonçalo Guedes inspires Valencia #UEL pic.twitter.com/T2xKathFJf
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