انت الان تتابع تشيلسي يخطف الفوز من سلافيا بالدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١١ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م

تشيلسي

خطف فريق تشيلسي الإنجليزي فوزًا ثمينًا من نظيره فريق سلافيا براج التشيكى، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ستاد إيدين أرينا، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي. وانتظر البلوز حتى الدقيقة 85 من عمر المباراة ليخطف الإسباني ماركوس ألونسو هدف الفوز، بعد عرضية مميزة من الجناح البرازيلي ويليان، وبهذا الفوز قطع رجال ماوريسيو ساري شوطاً كبيراً نحو نصف النهائي في انتظار الحسم إياباً على ملعب ستامفورد بريدج يوم الخميس المقبل.

وفي اطار مباريات الدور ذاته حقق فريق فالنسيا الفوز على مضيفه ومواطنه فياريال الاسباني بثلاثة أشواط في المباراة التى جمعت بينهما باستاد ملعب لاسيراميكا. وتقدم فالنسيا في الدقيقة السادسة عن طريق البرتغالي جونزالو جيديش، قبل أن يتعادل سانتي كازورلا لفياريال من ركلة جزاء في الدقيقة 36، ثم خطف الدانماركي