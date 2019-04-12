انت الان تتابع منظمة ضد العنصرية تدين تصرفات جماهير تشيلسي ضد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١١ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م

محمد صلاح

رفضت منظمة "Kick It Out" المناهضة للعنصرية، الهتافات التي تعرض لها الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، من قبل مشجعي تشيلسي. ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، قامت بعض الجماهير المنتمية لنادي تشيلسي قبل مباراة سلافيا براغ، التي تقام على ملعب إدين ارينا، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بنشر فيديو قالت فيه "محمد صلاح إرهابي". وأدانت المنظمة، سلوك جماهير تشيلسي ووصفته بالعار، كما أنها أكدت عدم رغبتها في ظهور جماهير أخرى بهذه الطريقة، في عالم كرة القدم.

وقالت المنظمة: "سنكون على اتصال مع نادي تشيلسي، لضمان تحديد هوية المتورطين في الفيديو وسرعة معاقبتهم". ومن المقرر أن يلعب تشيلسي مع ليفربول، الأحد المقبل، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز. وسبق أن لعب صلاح بقميص تشيلسي لمدة عام، بداية من يناير2014، وحتى شتاء

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