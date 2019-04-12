انت الان تتابع أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد "ريمونتادا" بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١١ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م
تركي آل الشيخ
علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز، على فوز فريقه على نظيره الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة مثيرة، كان نجمها إيريك تراوري الذي سجل ثلاثية فريقه، بعدما كان متأخرًا في النتيجة، أكثر من مرة، ليتساوى بيراميدز مع الزمالك في النقاط، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، قائلًا: "الحمدالله فوز مستحق ... أبطال ورجال".
وكان فريق بيراميدز، قد حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز. سجل ايريك تراوري، ثلاثية بيراميدز، في المقابل سجل رزاق سيسية وخالد قمر للاتحاد
وكان فريق بيراميدز، قد حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.
سجل ايريك تراوري، ثلاثية بيراميدز، في المقابل سجل رزاق سيسية وخالد قمر للاتحاد السكندري، ليتساوى بيراميدز مع الزمالك في عدد النقاط، لكن الفارس الأبيض جاء في المركز الثاني بفارق الأهداف على بيراميدز الثالث، وبفارق نقطة وحيدة عن الأهلي المتصدر، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.
وشهدت المباراة طرد عمر خربين مهاجم بيراميدز بعد حصوله على البطاقة الصفراء مرتين، إثر تدخله على نور السيد لاعب وسط الاتحاد، ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن مباراة الأهلي المقبلة.
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