انت الان تتابع نشرت ثم حذفت.. هكذا احتفلت صفحة الأهلي بسقوط الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م

الزمالك والمصري

عادت حسابات النادي الأهلي للحياة، بعد خسارة فريق الكرة بنادي الزمالك من نظيره فريق المصري البورسعيدي بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدورى العام، ليتجمد رصيده عند النقطة 57 في وصافة الدوري، واعتلى المارد الأحمر الصدارة برصيد 58 نقطة واشتعلت المنافسة على صدارة الدوري قبل نهايته بـ9 جولات. وسخرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وكتبت: "إليكم جدول ترتيب الدوري بشكله الطبيعي"، فى إشارة إلى أن الأهلي تربع على عرش جدول الترتيب بعد سقوط الزمالك أمام المصري.

ولم تستمر سخرية الأهلي سوى ساعة واحدة حيث تراجع حساب الأهلي وحذف المنشور نهائيًا. الطريف في الأمر أن الصفحة الرسمية للنادي الأهلي قبل ستة أيام وتحديدًا في مباراة الأهلي مع صن داونز الجنوب إفريقي التي خسرها الفريق الأحمر بخماسية نظيفة ضمن إياب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا لم تستكمل متابعتها للمباراة

Advertisements