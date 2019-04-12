انت الان تتابع بعد الهتافات العنصرية ضد صلاح.. تشيلسي يتوعد جماهيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١١ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م

محمد صلاح

أصدر نادي تشيلسي الإنجليزي بيانًا مساء اليوم الخميس، للرد على الهتافات العنصرية التي أطلقها، بعض مشجعي البلوز، ضد الدولى المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في فيديو مسجل، وقال النادي الإنجليزي في البيان: "كل أشكال السلوك العنصري مكروهة، ومتى ظهرت دلائل واضحة على قيام أصحاب التذاكر الموسمية أو الأعضاء بمثل هذا السلوك، سيتم اتخاذ أقوى الإجراءات ضدهم.. هؤلاء الأفراد عار على الغالبية العظمى من جماهير نادي تشيلسي الذين يرفضون وجود أشخاص مثلهم داخل ناديهم."

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وكانت حملة "كيك ات أوت" المناهضة للعنصرية، قد قالت في تغريدة: "هذا الأمر لم يحدث في المدرجات، لكن يبقى مخزيا، ولا نريد جماهيرا مثل هؤلاء في أي مكان بالقرب من لعبتنا.. سنقوم بالتنسيق مع تشيلسي من أجل التأكيد على الكشف عن هوية هؤلاء ومعاقبتهم بالشكل المثالي." وقامت بعض الجماهير المنتمية لنادي تشيلسي قبل