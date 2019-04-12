انت الان تتابع بعد فوز بيراميدز.. تعرف على ترتيب جدول الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فشل الزمالك في استعادة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، بعد الخسارة أمام المصري ، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري ، ليتجمد رصيد الزمالك عند 57 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الأهلى المتصدر برصيد 58 نقطة ، ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 57 نقطة بعد تغلبه على زعيم الثغر بثلاثة أهداف لهدفين ،ويأتى المصرى فى المركز الرابع برصيد 45 نقطة ،بينما يصعد المقاولون العرب الى المركز الخامس برصيد 40 نقطة بعد الفوز بهدف نظيف على حرس الحدود.

وجاء ترتيب بطولة الدوري الممتاز، كالتالي: 1_ الأهلي برصيد 58 نقطة. 2- الزمالك برصيد 57 نقطة. 3- بيراميدز برصيد 57 نقطة. 4- المصري البورسعيدي برصيد 45 نقطة. 5- المقاولون العرب برصيد 40 نقطة. 6-مصر المقاصة برصيد 40 نقطة . 7- الإسماعيلي برصيد 36 نقطة. 8-الإنتاج الحربي برصيد 35 نقطة. 9- طلائع

وجاء ترتيب بطولة الدوري الممتاز، كالتالي: 1_ الأهلي برصيد 58 نقطة. 2- الزمالك برصيد 57 نقطة. 3- بيراميدز برصيد 57 نقطة. 4- المصري البورسعيدي برصيد 45 نقطة. 5- المقاولون العرب برصيد 40 نقطة. 6-مصر المقاصة برصيد 40 نقطة . 7- الإسماعيلي برصيد 36 نقطة. 8-الإنتاج الحربي برصيد 35 نقطة. Advertisements 9- طلائع الجيش برصيد 34 نقطة. 10-الجونة برصيد 32 نقطة. 11- الاتحاد السكندرى برصيد 32 نقطة. 12- وادي دجلة برصيد 31 نقطة. 13- حرس الحدود برصيد 29 نقطة. 14- سموحة برصيد 28 نقطة. 15- بتروجيت برصيد 28 نقطة. 16- إنبي برصيد 27 نقطة. 17- الداخلية برصيد 26 نقطة. 18- النجوم برصيد 25 نقطة.

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