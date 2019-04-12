انت الان تتابع الشرطة تصدر بيانا ردًا على الهتافات العنصرية ضد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١١ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١٨ م

محمد صلاح

أصدرت شرطة ميرسيسايد بيانًا، بعد الهتافات العنصرية التي أطلقها عدد من مشجعي تشيلسي، ضد محمد صلاح نجم فريق ليفربول، وجاء البيان كالتالي: "تقوم شرطة ميرسيسايد بالتحقيق بشأن قيام مجموعة من المتجاوزين بنشر تغريدة تتعلق بلاعب في ليفربول.. اللغة المستخدمة في التغريدات تحض على الكراهية، ونتخذ البلاغات بجدية بالغة، ويتواصل المحققون من شرطة ميرسيسايد بالتواصل مع دائرة شرطة العاصمة فيما يتعلق بالتغريدة الأخيرة، وندرك أن مجموعة من الأشخاص المتواجدين في براغ عاصمة التشيك، من أجل مباراة سلافيا براغ ضد تشيلسي تم التعرف عليهم وإلغاء تذاكر مباراة الليلة."

وأضاف البيان الذي نُشر مساء اليوم الخميس: "سنستمر في العمل مع نادي ليفربول من أجل التأكيد على أن من يستخدم الإنترنت لمهاجمة الآخرين ومن يرتكب جرائم عدائية مثل التحرش أو الكراهية ليسوا بعيدين عن يد القانون." وقامت بعض الجماهير المنتمية لنادي تشيلسي قبل مباراة سلافيا براغ، التي تقام على ملعب إدين ارينا،

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