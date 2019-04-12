انت الان تتابع الشرطة تصدر بيانا ردًا على الهتافات العنصرية ضد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١١ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١٨ م
محمد صلاح
أصدرت شرطة ميرسيسايد بيانًا، بعد الهتافات العنصرية التي أطلقها عدد من مشجعي تشيلسي، ضد محمد صلاح نجم فريق ليفربول، وجاء البيان كالتالي: "تقوم شرطة ميرسيسايد بالتحقيق بشأن قيام مجموعة من المتجاوزين بنشر تغريدة تتعلق بلاعب في ليفربول.. اللغة المستخدمة في التغريدات تحض على الكراهية، ونتخذ البلاغات بجدية بالغة، ويتواصل المحققون من شرطة ميرسيسايد بالتواصل مع دائرة شرطة العاصمة فيما يتعلق بالتغريدة الأخيرة، وندرك أن مجموعة من الأشخاص المتواجدين في براغ عاصمة التشيك، من أجل مباراة سلافيا براغ ضد تشيلسي تم التعرف عليهم وإلغاء تذاكر مباراة الليلة."
وأضاف البيان الذي نُشر مساء اليوم الخميس: "سنستمر في العمل مع نادي ليفربول من أجل التأكيد على أن من يستخدم الإنترنت لمهاجمة الآخرين ومن يرتكب جرائم عدائية مثل التحرش أو الكراهية ليسوا بعيدين عن يد القانون." وقامت بعض الجماهير المنتمية لنادي تشيلسي قبل مباراة سلافيا براغ، التي تقام على ملعب إدين ارينا،
وأضاف البيان الذي نُشر مساء اليوم الخميس: "سنستمر في العمل مع نادي ليفربول من أجل التأكيد على أن من يستخدم الإنترنت لمهاجمة الآخرين ومن يرتكب جرائم عدائية مثل التحرش أو الكراهية ليسوا بعيدين عن يد القانون."
وقامت بعض الجماهير المنتمية لنادي تشيلسي قبل مباراة سلافيا براغ، التي تقام على ملعب إدين ارينا، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بنشر فيديو قالت فيه "محمد صلاح إرهابي".
ويستقبل فريق ليفربول نظيره تشيلسي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات بطولة الدوري الانجليزي، على ملعب استاد آنفيلد، يوم الأحد المقبل.
وسبق أن لعب محمد صلاح ضمن صفوف فريق تشيلسي، بداية من يناير عام 2014، وحتى شتاء 2015، قبل أن يتم إعارتة إلى فيورنتينا وروما، ثم بيعه للأخير مقابل 15 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تصدر بيانا ردًا على الهتافات العنصرية ضد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.