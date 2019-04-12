انت الان تتابع بعد «هاتريك» تراوري.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سجل أحمد علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب هدف فريقه أمام فريق حرس الحدود في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري. هدف المقاولون الوحيد في المباراة الذي سجله أحمد علي رفع رصيده إلى 15 هدفًا في صدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز، ويأتي خلفه خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري الذي سجل اليوم في شباك أحمد الشناوي حارس بيراميدز ليصبح رصيده 13 هدفًا.

وتساوى خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري مع مدافع الزمالك محمود علاء الذي سجل في شباك النادي المصري البورسعيدي اليوم، كما سجل البوركيني إيرك تراوري هاتريك في شباك الاتحاد احتل بهم المركز الرابع في قائمة الهدافين. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري ب10 لاعبين

وتساوى خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري مع مدافع الزمالك محمود علاء الذي سجل في شباك النادي المصري البورسعيدي اليوم، كما سجل البوركيني إيرك تراوري هاتريك في شباك الاتحاد احتل بهم المركز الرابع في قائمة الهدافين. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري ب10 لاعبين في مباراة شهدت تألق البوركيني إيريك تراوري لاعب بيراميدز، الذي سجل ثلاثية فريقه. ترتيب الهدافين كالتالي:- أحمد علي 15 هدفًا محمود علاء 13 هدفًا Advertisements خالد قمر 13 هدفًا إيريك تراوري 10 أهداف كهربا 10 أهداف حسام باولو 10 أهداف صلاح أمين 10 أهداف إبراهيما نداي 9 أهداف جون أنطوي 9 أهداف مصطفى محمد 9 أهداف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد «هاتريك» تراوري.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.