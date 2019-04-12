انت الان تتابع "المفجر الإرهابي".. ثورة غضب بعد هتافات عنصرية ضد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صلاح سيواجه تشلسي الأحد

انتشرت مساء الخميس لقطات "صادمة"، لعدد من جماهير نادي تشلسي، وهم يرددون عبارات عنصرية ضد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، قبل لقاء الفريقين المرتقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي لقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر عدد من مشجعي تشلسي وهم يرددون عبارة "صلاح مفجر إرهابي"، خلال تواجدهم في العاصمة التشيكية براغ، لحضور مواجهة فريقهم أمام سلافيا براغ التشيكي بربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وأشعلت هتافات جمهور النادي اللندني العنصرية المعادية للإسلام، غضبا كبيرا على مواقع التواصل، وكتب أحد المتابعين: "الفيديو مخز ومثير للاشمئزاز. لاعبكم (لاعب تشلسي) كانتي مسلم كذلك، هل هو إرهابي أيضا؟".

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وبعد وقت قصير من انتشار الفيديو على موقعي "تويتر" و"فيسبوك"، اضطر المشجع الذي صور الفيديو، الذي يلقب نفسه بـ"بيغ بيل"، إلى حذفه من حسابه، بعدما تعرض لانتقادات جمة.

يذكر أن صلاح سيواجه تشلسي، فريقه الأسبق، الأحد على ملعب "أنفيلد"، في مواجهة قوية بالجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 82 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.