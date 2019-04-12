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الان تتابع مأدبة عشاء للاعبي النصر قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل
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فيتوريا ينهي استعداده للاتحاد
مصعب الرويجح - الخليج 365
أقام هداف النصر اللاعب عبدالرزاق حمدالله، مأدبة عشاء لزملائه اللاعبين، وذلك بعد التدريبات اليوم والتي أنهى من خلالها روي فيتوريا كامل استعداده لمواجهة الاتحاد.
وجاءت هذه المبادره من اللاعب من أجل تحفيز اللاعبين ورفع الروح المعنوية لديهم للقاء الكلاسيكو السيت المقبل أمام الاتحاد ضمن مباريات الجولة 26، والتي من خلالها يسعى الأصفر النصراوي للمحافظة على الصدارة.
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