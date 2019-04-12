الان تتابع بمشاركة رودريغز.. الاتحاد يواصل استعداداته للنصر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - محمد بن نافع :
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته استعدادا لمواجهته والتي يحل فيها ضيفا على نظيره النصر في لقاء يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة (27) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت تدريبات الفريق حضور رئيس النادي لؤي ناظر وكذلك مشاركة المحترف غاري رودريغز بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً كما تركزت على الجوانب اللياقية والفنية.
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