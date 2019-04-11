طالبات جامعة الإسكندرية يحرزن 12 ميدالية في بطولة الجامعات لرفع الأثقال (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن فرق الجامعة حصلت على المركز الثانى و12 ميدالية في بطولة الجامعات المصرية لرفع الأثقال.

وأوضح «الكردي» في بيان، الخميس، أن منتخب جامعة الإسكندرية لرفع الأثقال (طالبات) حصل على المركز الثانى في بطولة الجامعات المصرية (دورة الشهيد الرفاعي 46)، حيث فاز بميداليتين ذهبيتين، و3 ميداليات برونزية، في المسابقات التي أقيمت بجامعة الفيوم يومي ٦،٧ أبريل الجاري، بمشاركة 17 جامعة مصرية، وحصل فريق الطلبة على المركز الثالث، حيث فاز بميدالية ذهبية وأخرى فضية و3 ميداليات برونزية، كما شارك فريق من ذوى القدرات الخاصة بالجامعة في المسابقات وحقق ميدالية فضية وأخرى برونزية.

طالبات جامعة الإسكندرية يحرزن 12 ميدالية في بطولة الجامعات لرفع الأثقال

طالبات جامعة الإسكندرية يحرزن 12 ميدالية في بطولة الجامعات لرفع الأثقال

طالبات جامعة الإسكندرية يحرزن 12 ميدالية في بطولة الجامعات لرفع الأثقال