شكرا لقرائتكم خبر عن النني شارك كبديل.. أرسنال يفوز على نابولي بهدفين في ذهاب ربع نهائي اليوروباليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز فريق أرسنال الإنجليزي على ضيفه نابولي الإيطالي، بنتيجة 2-0 في مباراة ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي أقيمت مساء اليوم على ملعب الإمارات شمال لندن.

وافتتح آرسنال التسجيل في الدقيقة 14من عمر الشوط الأول والمباراة، عن طريق آرون رامسي بعدما تلقى عرضية من اللاعب نايلز داخل منطقة جزاء نابولي ليتابعها بتسديدة قوية تسكن شباك حارس ناوبلي ديفيد أوسبينا.

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وفي الدقيقة 25 صوب لوكاس توريرا كرة قوي تصطدم بقدم كوليبالي مدافع نابولي لتسكن شباك «أوسبينا» مسجلًا هدف ارسنال الثاني.

وشهدت المباراة في مشاركة الدولي المصري محمد النني كبديل لزميله في الفريق لوكاس توريرا بالدقيقة 77.

بهذا الفوز، وضع أرسنال قدم في الدور نصف النهائي من البطولة، ولكن أمامه مباراة صعبة في ملعب «سان باولو» بمدينة نابولي يوم الخميس المقبل لحسم التأهل للمرحلة التالية من اليوروباليج.