شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة إسبانيا: انتهاء موسم كوستا بإيقافه ثمانى مباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرض الاتحاد الإسبانى لكرة القدم عقوبة الإيقاف لثمانى مباريات محلية بحق مهاجم أتلتيكو مدريد دييجو كوستا، على خلفية إهانته الحكم خلال مباراة ضد المتصدر برشلونة الأسبوع الماضى، ما ينهى موسمه الحالى فى الدورى المحلى لكرة القدم.

وطرد كوستا فى الشوط الأول من المباراة التى أقيمت السبت بضيافة النادى الكتالونى، وانتهت بخسارة فريقه صفر-2 بهدفين متأخرين للأرجنتينى ليونيل ميسى والأوروجويانى لويس سواريز، فى نتيجة منحت برشلونة حامل اللقب والمتصدر، فارق 11 نقطة مع أتلتيكو مدريد الثانى.

وبهذه النتيجة، ضمن برشلونة عمليا اللقب، وينتظر الحسم بشكل رسمى فى الدورى الذى تتبقى سبع مباريات فقط على نهايته هذا الموسم.

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وأوضحت اللجنة التأديبية فى الاتحاد الإسبانى اليوم أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، عوقب بالإيقاف لثمانى مباريات، أربع منها سببها «الإهانات التى وجهها اللاعب الى الحكم» جيل مانزانو، والأخرى للشدة فى التعامل مع الحكم و«إمساكه» بذراعه.

وأورد الحكم فى تقرير المباراة أن كوستا «وجّه إهانة الى والدته»، وأمسك بذراعه للحؤول دون رفعه البطاقة الصفراء فى وجه لاعبين فى أتلتيكو. أما مدربه الأرجنتينى دييجو سيميونى فقال فى تصريحات عقب المباراة، إنه سأل الحكم عما جرى بعد احتسابه خطأ على المهاجم، «ورد علىّ بأن كوستا قال أمرا ما له لاعبون آخرون قالوا أمورا أيضا إهانات ولم يتم طردهم من أرض الملعب، لكن هذا لا يبرر ما قام به كوستا».

وعانى كوستا مع أتلتيكو هذا الموسم، إذ غاب لشهرين فى مطلع الموسم بسبب إصابة فى القدم، واكتفى بتسجيل خمسة أهداف فى مختلف المسابقات بعد عودته. وأثار اللاعب خلال مسيرته الجدل فى محطات عدة. وهو انضم الى أتلتيكو بعد خلافات فى العام 2017 مع مدرب فريقه السابق تشيلسى الإنجليزى، الإيطالى أنطونيو كونتى.

وأوقف كوستا مرتين لثلاث مباريات من قبل الاتحاد الإنجليزى خلال تواجده فى الدورى الممتاز، الأولى فى 2015 لدوسه على اللاعب السابق لليفربول الألمانى إيمرى جان، لاعب يوفنتوس الإيطالى حاليا، والثانية لركله مدافع أرسنال السابق البرازيلى جابريال باوليستا، لاعب فالنسيا الإسبانى حاليا.